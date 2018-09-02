«الشارقة للإبداع العربي» تغلق باب المشاركة نهاية أكتوبر

المصدر: الشارقة - البيان

حددت أمانة جائزة الشارقة للإبداع العربي، نهاية أكتوبر المقبل، موعداً نهائياً لتلقي مشاركات الموهوبين من الكتاب في الدولة وخارجها، التي تخص المخطوطات المعدة للإصدار الأول للكتّاب، ولم يسبق نشرها من قبل.

وذلك في مجالات القصة القصيرة (مجموعة قصصية لا تقل عن 12 قصة)، والشعر الفصيح (لا يقل عن 15 قصيدة) والرواية، والمسرح، وأدب الطفل، والنقد. وأكدت الأمانة أن استمرار استلام المشاركات يأتي في إطار الحرص على التنوع ورفد الساحة الثقافية الأدبية للعالم العربي ودعم المواهب الشابة.

يأتي ذلك استمراراً للنهج الداعم للثقافة وانسجاماً مع جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الموهوبين من الكتّاب في الإمارات والدول العربية.