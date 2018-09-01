«مسارات اغترابية» رصد لأحداث مفصلية في لبنان

يتحدث مؤلف كتاب «مسارات اغترابية»، عصام مروة، عن لبنان ومجريات أحداث ومنعطفات أساسية في لبنان، كالاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وغيرها من الأحداث المهمة والمفصلية، مثل اغتيال الحريري بتفجير في بيروت عام 2005.

محاولة

يقول عن كتابه إنه محاولة تقويمية لمسارات وسنوات تعرَّف من خلالها بكل جدية على كل ما يدور من حوله فيتناول في مساراته السفر والهجرة خارج لبنان وأسبابها والجهة، الكويت، أبوظبي، السعودية، أبيدجان، سويسرا، والإقامة نهاية في النرويج.

أحداث

لا ينسى مروة الحديث عن انهيار الاتحاد السوفييتي السابق وبداية سقوط النظرية الاشتراكية. كما يقدم لمحة عن أحداث 11 سبتمبر في أميركا عام 2001، وأيضاً دخول القوات الأميركية العراق 2003.

ويتناول الحرب الأهلية في لبنان عام 1975 التي لا تزال الأجيال اللبنانية تتذكرها والمؤلف أحد أبناء ذلك الجيل.

ويعرج أيضاً على الطائفية السياسية في لبنان، فيتحدث عن حراكه وذكرياته عن بيروت، وله حديث عن حادثة إجرامية قتلت الكثير من المواطنين النرويجيين عام 2011 ارتكبها مواطن نرويجي بدوافع مناهضة اللاجئين الأجانب.

مسارات

يخوض المؤلف هذه المسارات بوصفه واحدا من المشاركين بالحرب وشاهدا عليها وعن مراحل يمتزج فيها الذاتي بالموضوعي، حيث الطفولة والشباب مع الغربة والاغتراب.