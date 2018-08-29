«كلمة» يطلق مبادرة «مواسم القراءة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت شعار «إذا كان الكتاب جديراً بالقراءة، فإنه جديرٌ بأن يُقتنى»، يطلق مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مبادرة «مواسم القراءة»، إذ تسعى «كلمة» من خلال المبادرة إلى تعزيز عادة القراءة بين أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على منشوراتها المتميزة التي بلغت نحو ألف كتاب في خلال 10 سنوات، بطرح مجموعات محددة من الإصدارات سيتم توفيرها في مراكز البيع قريباً تباع كل مجموعة كاملة وبحسم خاص يبلغ 50%.

وقال عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نسعى أن يتحول الكتاب إلى جزء من الحياة اليومية لأفراد المجتمع، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى خلق حالة قرائية استثنائية تشمل الأطفال والشباب والأهل».