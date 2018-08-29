استعراض دور الإمارات في النشر أمام المثقفين الصينيين

المصدر: الشارقة - وام

اختتمت جمعية الناشرين الإماراتيين مشاركتها في الدورة الـ25 من معرض بكين الدولي للكتاب التي أقيمت أخيراً، واستضافت 2500 عارض من 93 دولة من مختلف أنحاء العالم، في إطار حرصها على الوجود الفاعل في مختلف الفعاليات الثقافية التي تقام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبحثت الجمعية، خلال مشاركتها في الحدث ضمن جناح هيئة الشارقة للكتاب، خيارات النشر والدعم اللازم للعاملين في المجال، كما سلّطت الضوء على واقع صناعة الكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والسبل المتاحة للارتقاء بواقع النشر، إلى جانب استعراضها للجهود التي تقدمها للناشرين المحليين والعالميين والتعريف بأنشطتها ومبادراتها.

وأكدت إدارة الجمعية أنها تعمل حالياً على رفع نسب مشاركات أعضائها في الدورات المقبلة من المعرض، من خلال بحث فرص التعاون المشترك مع عدد من المؤسسات، حيث شارك اثنان من أعضائها في الدورة الحالية للمعرض، وهما: دار ثقافة للنشر، والدار العربية للعلوم «ناشرون»، وعقدا مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع ناشرين ومؤلفين صينيين وآسيويين، استعرضا خلالها فرص العمل والتعاون المشترك.

ويعد معرض بكين الدولي للكتاب حدثاً ثقافياً عالمياً يستقطب الآلاف من الناشرين والقراء والمؤلفين الذين يتوافدون إلى الصين سنوياً للمشاركة في فعالياته، ويعتبر فرصة سانحة للمثقفين وروّاد الأدب والعاملين في مجال صناعة الكتب، للتعرف إلى أهم ما تقدمه بلاد الورق من خيارات معرفية وثقافية متنوعة .