«بشت الفنون» ترصد الحركة المسرحية في الإمارات

المصدر: دبي - مريم جمعة فرج

شهدت الساحة الثقافية الإماراتية هذا العام ولادة «بشت الفنون» المجلة الفصلية الفنية الصادرة عن مسرح رأس الخيمة الوطني، والتي تُعنى بشؤون المسرح والفنون. يرأس تحرير المجلة د. حمد بن صراي، وتضم هيئة التحرير كلاً من عبدالله أبو لبدة، سعيد موسى، ود. علي الفارس، أحلام سعيد الماس، محمد الصرومي، محمد الخواجة. وتعد «بشت الفنون» إضافة جديدة للمشهد الثقافي الفني المحلي بدولة الإمارات.

استهلت المجلة عددها الثاني الصادر في يوليو الماضي بتصدر «عام زايد» العناوين الرئيسة للمجلة، كمقال الدكتور عماد الزبن حول فكر الاعتدال والخير عند الشيخ زايد طيب الله ثراه. وتضمنت افتتاحية هيئة التحرير دعوة للقراء للمساهمة في رفد المجلة بالأفكار الإبداعية.

واشتمل العدد على عدة مقالات وقراءات متميزة لمؤلفات حول المسرح لكل من د. حبيب غلوم، ود. عبدالله الطابور، ود. علي الفارس، وغيرهم.

وكان العدد الأول من المجلة صدر في يناير الماضي، وتضمن الرؤية التي تنطلق منها، وسبب اختيار اسم «بشت الفنون»، وما يحمله من معنى مرتبط بالجذور التراثية المحلية والثقافية الإنسانية، وحسبما جاء في افتتاحيتها، فإن ما يشير إليه اختيار الاسم هو اعتبار «المسرح النشاط العملي للفن، وهو الميدان الذي أبدع فيه الفنانون، وازدهرت فيه عطاءاتهم، وبما أن البشت هو ملبوس التزين، فقد حملت المجلة هذا الاسم».