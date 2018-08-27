جائزة اتصالات لكتاب الطفل تحفّز المبدعين على إثراء المكتبة العربية

المصدر: الشارقة - وام

حققت جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة «اتصالات» وتعد الأكبر من نوعها في مجال أدب الطفل على مستوى الوطن العربي نجاحاً لافتاً على مدى دوراتها التسع الماضية حيث أسهمت في تحفيز الطاقات الإبداعية المتخصصة في تأليف ورسم وإخراج ونشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية وأثرت في الوقت ذاته مكتبة الطفل العربي بالإصدارات المميزة والجذابة.

تحول

والجائزة التي قدمت جوائز مالية بقيمة إجمالية تتجاوز تسعة ملايين درهم منذ انطلاقتها في العام 2009 أحدثت تحولاً حقيقياً في حياة كل مؤلف ورسام ومخرج وناشر يسعى لأن يكون له تأثير في عالم أدب الأطفال واليافعين العرب بعد أن أسهمت في رفد قطاع النشر بأسماء لامعة بات يشار إليها بالبنان ويبحث عن إنتاجها وأعمالها الصغار والكبار.

ومع فتح باب المشاركة في دورتها العاشرة أمام صناع الأدب من ناشرين ومؤلفين ورسامين ومطورين للتطبيقات التفاعلية باللغة العربية من أنحاء العالم كافة تواصل جائزة اتصالات استقبال طلبات المشاركة حتى نهاية أغسطس الجاري للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليوناً ومئتي ألف درهم والتي ستمنح للفائزين خلال حفل افتتاح الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في 31 أكتوبر 2018.