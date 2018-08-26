شاهد.. متحف الفنون المغمورة

المصدر: البيان الالكتروني

افتتح مؤخراً أول متحف للفنون شبه المغمورة في العالم بجزر المالديف بمسمى "كورالاريوم".

يحتوي المعرض على معروضات شبه مغمورة تتحكم فيها ظاهرتا المد والجزر بشكل خاص مع الأفق، ويمتد مع بركة لا متناهية.

يسمح المعرض للسياح بالغطس بين مجموعة من التماثيل الفاتنة تختفي وتعود للظهور مع دخول المد والجز.

توجد بالمتحف منحوتات موضوعة على قاعدتها على ارتفاعات مختلفة لتسليط الضوء على حركات المد والجز، حسب ما ذكرت قناة (CGTV) الصينية.