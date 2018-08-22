رواية «شنكالنامه» تفوز بجائزة تقديرية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز لالش الثقافي والاجتماعي عن جوائزه التقديرية لدورته في عام 2018، حيث منح جائزتين تقديريتين إحداهما للكاتب إبراهيم اليوسف على روايته «شنكالنامه» التي يرصد فيها جرائم تنظيم داعش بحق الأيزيديين أثناء غزوهم شنكال سنجار «في عام 2014، والأخرى للكاتب نادر دوغاتي على بحثه المعنون بـ«اليوم الأسود: هجوم تنظيم داعش على الأيزيديين»، وقد صدر كلا الكتابين عام 2018. وحضر حفل التكريم الذي أقيم في المركز ممثلان عن قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني-العراق ووزارة البشمركة في إقليم كردستان، ونخبة من الإعلاميين والكُتاب والمعنيين.

ومركز لالش الثقافي الاجتماعي أحد مؤسسات الأيزيديين، ومركزه مدينة بليفيبد في ألمانيا، وفي إقليم كردستان، وقد دأب على تكريم الأعمال الإبداعية والأدبية الملتزمة.