نجوم «شاعر المليون» يحيون أمسية في دبي

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ينظّم بيت الشعر في دبي التابع للمؤسسة، بالتعاون مع «سوق التنين 2»، أمسية شعرية متميزة لنخبة من الشعراء الإماراتيين المشاركين في مسابقة شاعر المليون، الذين سيقومون بمشاركة إبداعاتهم من الشعر النبطي.

ومن المقرر أن تقام الأمسية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يوم الجمعة المقبل على مسرح «سوق التنين 2»، في الرابعة مساء، وبهذه المناسبة تدعو المؤسسة جميع أفراد الجمهور لحضور الأمسية.

ويحيي الأمسية نخبة من نجوم شاعر المليون وهم: الشاعر عبيد الكعبي، الشاعر عبدالله الأحبابي، والشاعرة بتول آل علي، إضافة إلى الشاعر بخيت المهري الفائز في مسابقة راعي الشلات، وتدير الأمسية الشاعرة تهاني التميمي.