مركز جمعة الماجد يختتم موسمه الثقافي بورشة علاقات عامة

المصدر: دبي - البيان

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي موسمه الثقافي الصيفي، أول من أمس، من خلال تنظيم ورشة عمل بعنوان: مهارات التميز في العلاقات العامة، قدمها الإعلامي د. أحمد طقش، وحضرها 42 متدرباً ومتدربة من العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

بدأ المدرب الورشة بتوضيح مفهوم العلاقات العامة، وما هي الصفات اللازم توفرها في من يشغل هذه الوظيفة. حيث قال: «ينبغي أن يكون رجل العلاقات العامة رجلاً خارقاً»، وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به، وتأثيره على الجهة التي يعمل لديها ويمثلها أمام الآخرين، والصورة الذهنية للمنظمة، وتأثير ذلك على الأرباح على المستوى الفردي والجماعي. فلا بد من أن يتحلى بالمعرفة والإلمام بالكثير من الأشياء، واللباقة، واللياقة، وحسن المظهر، والدقة، والذاكرة القوية، والذوق، وغير ذلك.