أمسية على «تويتر» لنجوم «شاعر المليون» في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

نظَّم «بيت الشعر» في دبي، التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمسية شعرية إلكترونية عبر «تويتر»، لشعراء برنامج «شاعر المليون» في نسخته الثامنة، بمشاركة مجتمعية واسعة عبر وسم (#بيت_الشعر_دبي) الذي حقق نسبة مشاهدة عالية.

وشارك في الأمسية نخبة من أبرز شعراء شاعر «المليون 8»، ضمَّت كلاً من: الشاعر حمد بن شامس المزروعي، والشاعر فواز الزناتي العنزي، والشاعر محمد سليمان العنزي، والشاعرة تهاني التميمي، إلى جانب الشاعر نبهان الصلتي، والشاعر متعب النصار الشراري، فيما أدارت الأمسية الشاعرة سبيكة محمد الشحي.

2.8 مليون

وتأتي هذه الحلقة النقاشية التفاعلية لتعكس حرص بيت الشعر على ترسيخ مكانة الشعر، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرُّف إلى الشعر كونه وسيلة لنقل ونشر المعرفة وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول.

ونشر الشعراء المشاركون في الحلقة النقاشية مقاطع شعرية جديدة لهم، أثروا بها الجلسة، كما أشادوا بتنظيم الحلقة النقاشية وفكرتها الإبداعية وطالبوا باستمرارها.

وشهدت الحلقة النقاشية تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من الجمهور داخل الدولة وخارجها، حيث وجَّهوا مجموعة من الأسئلة الشائقة للشعراء المشاركين، تناولت تجربتهم الشعرية وطموحاتهم المستقبلية.

ومن جهة أخرى، نجح وسم #بيت_الشعر_دبي في الوصول إلى 2.8 مليون شخص حول العالم، كما حظيت أعلى التغريدات انتشاراً بعدد من المشاهدات وصل إلى 98 ألف مشاهدة.

منصة شعرية

وحول تنظيم هذه الحلقات الشعرية الإلكترونية، علقت موزة الكتبي، نائب رئيس لجنة بيت الشعر في دبي، قائلة: «إنَّ هذه الحلقات الشعرية المحلية والعربية تأتي في إطار ترسيخ مكانة بيت الشعر على مستوى الوطن العربي، منصةً تتيح للجمهور فرصة التعرُّف إلى الشعر والشعراء، ما يعزّز من قيمة التبادل الثقافي بين الدول كونها إحدى وسائل نقل ونشر المعرفة، إلى جانب تعزيز الوعي الثقافي في المجتمع، منوهة إلى أنَّ بيت الشعر سينظِّم سلسلة مقبلة من الحلقات الشعرية من مختلف الدول العربية، لتسليط الضوء على إبداعات الشعراء من الدول العربية كافة».

وأوضحت أنَّ تنظيم الحلقات الشعرية الإلكترونية سيتم بصورة مستمرة، نظراً للتفاعل الكبير الذي شهدته الحلقة النقاشية، والإعجاب الكبير الذي حظيت به من عشَّاق ومحبي الشعر، حيث تستضيف الحلقات الشعرية المقبلة، بصفة دورية، أهمَّ وأبرز الشعراء من جميع الدول العربية.