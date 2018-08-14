المصدر: دبي - البيان

في كتابه «الإرهاب كما نشرحه لأولادنا» الصادر عن دار الساقي، يستعرض الطاهر بن جلون تاريخ كلمة «إرهاب» منذ الأحداث الأكثر دموية في الثورة الفرنسية، وصولاً إلى ما يشهده الوضع الحالي من انفلات. ويحاول في حوار عميق وحقيقي مع ابنته، أن يجيب عن أسئلة كثيرة تتبادر إلى ذهننا عند حدوث أي عمل إرهابي.

وأمام قلق ابنته التي تطالبه ببريق أمل بسيط، يؤكّد بن جلون أن الرهان هو على التربية، على أمل المساهمة في نشأة جيل من الشباب متحرّر من الأوهام التي تجعله يصدّق أي شيء. الطاهر بن جلون كاتب وروائي مغربي حائز «جائزة دبلن للآداب» عام 2004 و«جائزة إمباك الأدبية» عام 2000.