توقيع عقد لنشر «رحلتي إلى عالم المطاعم»

المصدر: دبي - البيان

وقع المحامي الدكتور حبيب الملا، مع دار مداد للنشر والتوزيع، ممثلة بحسن الزعابي الشريك المدير لشركة مداد للنشر، عقداً لنشر كتابه الجديد «رحلتي إلى عالم المطاعم». وقال الملا الذي يترأس مكتب «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا» القانوني، في تصريحات لـ«البيان»، إن الكتاب يتناول الخبرة التي اكتسبها على مدار سنوات في معرفة المطاعم وأنواع الطعام، ورحلاته وكواليس المطاعم وأسرارها.

ويهدف الكتاب إلى نقل الطعام كثقافة وأدب وصناعة إلى القراء والذواقة ومحبي الطعام في الدول العربية.

وأضاف، أن الكتاب يتطرق إلى تأثير صناعة الطعام والأغذية في الناتج المحلي للدول والاقتصادات الوطنية.

ولفت إلى أن الكتاب يعتبر إضافة إلى المكتبة العربية، حيث لا توجد كتب تغطي هذا الجانب، مضيفاً أن الكتاب حالياً في مرحلة الطباعة.