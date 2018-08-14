المصدر: دبي - البيان

صدرت حديثاً عن دار الساقي رواية «أخبار من بلاد أجنبية» للروائي العالمي ألبرتو مانغويل، الذي يأخذنا في رحلة حب تتحرّى المعلومَ والمجهول، وما لا سبيل إلى معرفته بين الرجل والمرأة، وبين الأب والابنة. تحكي الرواية قصة أنطوان بيرنس، الضابط المتقاعد حسن السمعة في الجيش الفرنسي الذي يعيش في كيبيك مع زوجته وابنته.

ويأخذنا مانغويل برحلة حول قاراتٍ أربع، خلال أربعة عقود، من الجزائر أثناء الكفاح لنيل الاستقلال، إلى باريس الستينيات، فالأرجنتين في فترة الاختفاءات القسرية، لكندا في ختام المطاف، وصولاً إلى الحقيقة الصاعقة التي ستشتّت إلى الأبد شملَ هذه العائلة «العادية». مانغويل حاز عدة جوائز عن كتبه وتصدرت الأكثر مبيعاً، ومنها: «تاريخ القراءة»، و«الفضول»، وفي الرواية: «عودة» و«كل الناس كاذبون».