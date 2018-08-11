اتفاقية تعاون بين مسرح الفجيرة والمركز المصري للدراسات

المصدر: الفجيرة - البيان

وقع مسرح الفجيرة مساء أمس برئاسة محمد شريف حبيب العوضي، رئيس مجلس الإدارة، والمركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، برئاسة اللواء هاني غنيم، رئيس مجلس الأمناء، اتفاقية تعاون، بهدف تبادل الخبرات في الشأن الثقافي والعمل المشترك في مجالات البحث والمعرفة والإعلام.

وحضر مراسيم التوقيع في مقر مسرح الفجيرة كل من سلطان مليح نائب رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة، ومحمد حسن البصري أمين السر العام ؛ وخالد خلفان الهامور القائم بأعمال أمين الصندوق ؛ فضلاً عن العضو عبدالرحيم العوضي وابتسام الشاعر.

وأعرب الرئيس «العوضي» خلال اللقاء ؛ عن سعادته بهذا التعاون وقال: إن مسرح الفجيرة في ظل التشكيل الجديد يسعى إلى تحقيق طفرة ثقافية من خلال التعاون مع المؤسسات الثقافية والبحثية المحلية والعربية، لافتاً إلى أن هذا يمثل منهجاً لدى الإدارة الجديدة منذ توليها قيادة المسرح.

وقال «غنيم»، إن التعاون بين المركز المصري ومسرح الفجيرة يهدف إلى المساهمة في تطوير وتنمية الثقافة العربية في ظل قيادة جديدة للمسرح تؤمن بضرورة التنمية الإبداعية في القطر العربي، كما أكد أن المركز المصري للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يعمل منذ تأسيسه على دراسة الحالة الثقافية في المنطقة وتعزيز الهوية الثقافية لفئة الشباب.

وأعرب عن سعادته من هذا التعاون الذي سيسهم في تعزيز ودعم الثقافة العربية في العديد من مجالاتها لا سيما مجال المسرح الذي يعد واحداً من أهم الفنون العربية. وأعرب عن أمله في أن يثمر هذا التعاون عن إطلاق مهرجان للمسرح على مستوى الوطن العربي.