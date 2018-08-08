المصدر: تطوان - البيان

حل الشاعر والروائي المغربي الطاهر بن جلون ضيفاً على دار الشعر بتطوان، ضمن فعاليات الدورة الثانية من «بحور الشعر»، التي تقام على شاطئ المضيق وبتنسيق مع بيت الشعر في المغرب، وذلك في لقاء مفتوح بعنوان «شاعر في المهجر»، وقدمه وحاوره الأكاديمي عبدالرحمن طنكول.

وأشار بن جلون إلى أن تجربته الشعرية مرتبطة بقيم عديدة من أبرزها الحرية، والتي ظهرت جلية في رواية «تلك العتمة الباهرة» و«ليلة القدر» و«طفل الرمال»، والذي كتب الشعر قبل ذلك، ونشر مجموعة من الدواوين الشعرية، قبل صدور مختارات من أعماله الشعرية في فرنسا.

ونبّه بن جلون إلى أننا نعيش بالفعل مرحلة خطيرة، بسبب انعدام القراءة، في مقابل ضغط وسائط الاتصال الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي، التي همّشت الكتاب.