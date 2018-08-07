مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وبلدية دبي تعززان التعاون الثقافي

المصدر: دبي - البيان

بحث وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سبل تعزيز أشكال وآفاق التعاون الثقافي مع بلدية دبي، أخيراً، خلال زيارة وفد المؤسسة برئاسة جمال بن حويرب المدير التنفيذي، إلى البلدية، حيث كان في استقبال الوفد داوود الهاجري، مدير عام البلدية، إذ جرى خلال اللقاء استعراض أحدث مشروعات مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وجهودها في قطاعات الفكر والثقافة، بجانب دورها والرسالة التي تؤديها محلياً وعالمياً. وعرض خلال اللقاء فيلم مصور عن أهم المبادرات التي قامت بها المؤسسة ونجاحاتها محلياً وعالمياً. تميز

وقدم وفد المؤسسة خلال الاجتماع توضيحات وشروحات موسعة حول مشاريعها ومبادراتها، بجانب التعريف بمؤشر المعرفة العالمي وقمة المعرفة التي تعتبر الأولى على مستوى العالم في مجال المعرفة، وأيضاً: جائزة محمد بن راشد للمعرفة ..وغير ذلك الكثير.

منصة عالمية رائدة

وأكد جمال بن حويرب، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق المؤسسة كمنصة عالمية رائدة في مجال المعرفة والتنمية، وتمثل ذلك في رسالة المؤسسة القاضية بنشر المعرفة عالمياً عبر تحسين جودة التعليم ودعم البحث العلمي ووضع جملة أهداف جوهرها تنمية رأس المال البشري وتنمية الدور المعرفي للغة العربية والارتقاء بمستوى الإبداع لدى الشباب العربي.

كما أشاد بدور البلدية الرائد وشراكتها وجهودها المتميزة في العديد من مشاريع المؤسسة. ومن جهته، أوضح داوود الهاجري سعادته بالاطلاع على برنامج العمل الطموح الذي تتبناه المؤسسة، لافتاً إلى أنه يجسد عملاً متكاملاً بفضل المشروعات المتميزة التي تتبناها، مثنياً على ما حققته من ثقة عالمية خلال المحافل الثقافية والتعليمية بفضل هذه المبادرات والبرامج الرائدة، كما شدد على استعداد البلدية الكامل لدعم وعقد الشراكات مع المؤسسة التي أضحت معلماً عالمياً.