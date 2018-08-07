أصوات شعرية واعدة في بيت الأقصر

المصدر: الأقصر - البيان

أقام بيت الشعر بالأقصر، مؤخراً، أمسية شعرية استضاف فيها الشاعرتين أمل أبو المعالي، وجيهان شعيب، وذلك ضمن برنامجه لمتابعة اكتشاف المواهب وتقديمه الأصوات الشعرية الواعدة في الساحة الثقافية المصرية، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، الذي بدأ بالترحيب بضيوف بيت الشعر وبجمهور الحاضرين، متحدثاً عن فكرة بيت الشعر التي جاءت بمبادرة سخيّة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي لتكون عوناً للأديب والشاعر، ومنارةً للفكر والثقافة.

وبدأت الأمسية مع قراءات متنوعة للشاعرة المصرية أمل أبو المعالي، والتي حازت العديد من الجوائز ولديها دواوين كثيرة..وتميزت القصائد التي قدمتها بمضمونها الثر وقيمة معانيها. ثم تلتها قراءات لقصائد متعددة الأغراض لمواطنتها الشاعرة جيهان شعيب. إذ قرأت أشعاراً ثرية المضمون ومتنوعة الموضوعات.

والشاعرة عضو بنادي أدب ومحاضر مركزي بقصر ثقافة سوهاج، لها ثلاثة دواوين: وأقيموا العشق، وألوان الصلوات السبع، عن مسابقة النشر الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وما يحظى به الراحلون، وديوان شعر فصحى.