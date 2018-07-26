اليونسكو تدرج وادي الوريعة في الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " عن إدراج وادي الوريعة في إمارة الفجيرة في الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي.

وقالت المنظمة في حسابها الرسمي على " تويتر" إن محمية وادر الوريعة تمثّل مستجمعاً مائياً وسط مناخ جاف.

ويعيش في الوادي حيوانات ونباتات مستوطنة في شبه الجزيرة العربية. ويعدّ من المناطق التي ما زالت تحافظ على ممارسات زراعية تقليدية .