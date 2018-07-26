اليونسكو تدرج وادي الوريعة في الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " عن إدراج وادي الوريعة في إمارة الفجيرة في الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي.
وقالت المنظمة في حسابها الرسمي على " تويتر" إن محمية وادر الوريعة تمثّل مستجمعاً مائياً وسط مناخ جاف.
ويعيش في الوادي حيوانات ونباتات مستوطنة في شبه الجزيرة العربية. ويعدّ من المناطق التي ما زالت تحافظ على ممارسات زراعية تقليدية .
خبر جيد: إدراج #وادي_الوريعة في الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي!— اليونسكو (@UNESCOarabic) July 25, 2018
تمثّل هذه المحمية مستجمعاً مائياً وسط مناخ جاف. ويعيش في الوادي حيوانات ونباتات مستوطنة في شبه الجزيرة العربية. ويعدّ من المناطق التي ما زالت تحافظ على ممارسات زراعية تقليدية في #الإمارات_العربية_المتحدة. pic.twitter.com/0a7H06JYx7