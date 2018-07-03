«تحقيق الشباب ذواتهم وإثبات أنفسهم» محور جديد «كتاب في دقائق»

المصدر: دبي-البيان

صدر عدد جديد من «كتاب في دقائق»، المبادرة الثقافية العلمية المتخصصة في ملخصات الكتب والتي تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، متضمناً ملخصا لاحد أهم المؤلفات العالمية التي تلاقي رواجاً كبيراً، وتجمع بين أصالة المحتوى والإخراج المشوق باللغة العربية: "جيل التطبيقات الإلكترونية.. كيف يحقق الشباب ذواتهم ورغباتهم وخيالاتهم في العصر الرقمي؟"، للكاتبين هوارد غارنر وكاتي ديفيس.

وتحت زاوية «في ثوان..» ضمن المبادرة، كتب جمال بن حويرب، العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كلمة استهلها بقول لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «الإنسان أمامه خياران: إما أن يكون تابعاً أو مبادراً، ونحن نرغب في أن نكون مبادرين ومتقدمين».

وأضاف بن حويرب: هي كلمات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي كلمات نعتز بها ونستلهمها دستوراً نهتدي به في كل ما تقدمه المؤسسة من مبادرات وأفكار نرتقي بها بالمجتمع وتنهض بفكره وثقافته ولن نرضى بأن نكون تابعين بل سنواصل العمل والاجتهاد دائماً لنكون من المبادرين والمتقدمين.

ويشتمل ملخص الكتاب على عدد من المحاور التفصيلية حول التطبيقات الالكترونية الجديدة، ومدى تاثيرها في حياة الاجيال وكيفيات الاستفادة المثلى منها، دون اية تاثيرات سلبية. ..ومن بين التاثيرات العامة لهذه التطبيقات، والتي يناقشها الكتاب: الهوية وتحقيق الذات، العلاقات الحميمية وادارة الرغبات، الخيال وادارة المواقع.

ويشرح المؤلفان كيف تسهم هذه التطبيقات حاليا في التاثير بهوية الاجيال وتحديد شخصياتهم..متطرقا الى ما تخلفه من اوهام قاتلة وافرازات قاسية ربما تهوي بنا الى كوارث مجتمعية. كما لا يغفل المؤلفان عن رصد تاثيرات هذه التطبيقات الالكترونية العصرية في مساقات ومسارات الابداع في حياتنا.

وذلك لما تغرسه في عقول الشباب من افكار ومناحي تفكير غريبة وجديدة.