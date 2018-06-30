تعرف إلى المتحف الوحيد للكتب المصغّرة

المصدر: البيان الالكتروني

تشتهر أذربيجان بوجود المتحف الوحيد الخاص بالكتب المصغّرة، والذي أُدرج في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ويقع متحف الكتب المصغرة في المدينة القديمة في العاصمة باكو، وفتح أبوابه للعامة حسب (CNN) في الثاني من ابريل العام 2002، وأدرج في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لاحتوائه على أكبر مجموعة من الكتب المصغرة، ويحتوي على مجموعة استثنائية تتكون من أكثر من خمسة آلاف و600 كتاب مصغر نشر في أكثر من 66 بلدا حول العالم.

نشأ المتحف نتيجة لجهود مؤسسة المتحف "زاريفا سالاهوما"، التي قامت بجمع الكتب المصغرة لأكثر من 30 عاماً.