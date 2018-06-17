«غوغل» يحتفي بذكرى ميلاد الفنان الجزائري إيسياخم

المصدر: دبي - البيان

احتفل موقع غوغل، أمس بالذكرى التسعين لميلاد الفنان الجزائري محمد إيسياخم، تقديراً لإنجازاته الكبيرة في مجال الفن التشكيلي على المستوى العالمي كما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية». ولد الفنان إيسياخم، الذي يعد مؤسس الفن التشكيلي الحديث بالجزائر، في 17 يونيو 1928 في قرية جنَّاد بمدينة أزفون بمنطقة القبائل الكبرى خلال فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد.

ودرس الرسم صغيراً، وتتلمذ على يد محمد راسم، وسنحت الفرصة له لكي يعرض لوحاته في باريس عام 1951 بقاعة أندريه موريس، لينضم بعدها إلى طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس.

وفي عام 1963، أصبح أستاذاً بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر وعضواً مؤسساً للاتحاد الوطني للفنون التشكيلية، وتجول بمعارضه في الكثير من البلدان والعواصم.