الفيلم الياباني "شوب ليفترز" يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان

فاز الفيلم الدرامي الياباني (شوب ليفترز) للمخرج هيروكازو كوري-إيدا بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي اليوم السبت.

وأثار الفيلم إعجاب الجمهور لتصويره الدقيق للحياة الأسرية والتطورات المفاجئة في حبكته الدرامية.

وتحدى فوز هذا المخرج، الذي حصل على جوائز في المهرجان في سنوات سابقة، التكهنات بحصول امرأة على السعفة الذهبية مع وجود ثلاث مرشحات بشكل قوي في سنة كان التركيز فيها على قضية التحرش الجنسي في هوليوود.

وفاز(بلاك كلانزمان) للمخرج سبايك لي والذي يتناول القصة الحقيقية لرجل شرطة أسود استطاع اختراق جماعة كو كلوكس كلان العنصرية في السبعينات بالجائزة الكبرى وهي الجائزة التي تلي السعفة الذهبية.

وفاز (كفر ناحوم) وهو فيلم دراما واقعي عن الإهمال الذي يتعرض له الأطفال في أحياء لبنان الفقيرة للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزة لجنة التحكيم والتي تمثل بشكل فعلي الميدالية البرونزية.

وفاز المخرج البولندي باول باوليكويسكي بجائزة أفضل مخرج عن (كولد وور) وهو فيلم رومانسي ينتقل من حياة المزارعين في بولندا إلى أندية الجاز في باريس ويعود من الأربعينات إلى الستينات.

وفاز فيلم (جيرل) البلجيكي الذي يتناول سعي مراهقة متحولة جنسيا كي تصبح راقصة باليه لأفضل إخراج لأول مرة للمخرج لوكاس دونت.

وفيما يلي قائمة الفائزين:

- جائزة السعفة الذهبية: فاز بها الياباني هيروكازو كوري-إيدا عن فيلمه "سارقو المحال / شوب ليفترز".

- الجائزة الكبرى: للمخرج الأمريكي "سبايك لي" عن فيلم "بلاك كلانسمان".

- جائزة لجنة التحكيم: فازت بها اللبنانية نادين لبكي عن فيلم "كفر ناحوم".

- جائزة السعفة الذهبية الخاصة: فاز بها جان لوك جودار - سويسرا/فرنسا.

- جائزة أفضل مخرج: فاز بها البولندي بافل بافليكوسكي.

- جائزة أفضل ممثل: للإيطالي مارسيلو فونتي عن فيلم "دوجمان".

- جائزة أفضل ممثلة: فازت بها الكازاخية سمال يسلياموفا عن فيلم "أياكا".

- جائزة أفضل سيناريو (مشتركة): المخرجة الإيطالية أليس روروتشر عن فيلم (هابي إز لاتسارو) والإيرانيان جعفر بناهي ونادر سايفار عن فيلم "ثري فيسيز/ ثلاثة أوجه".

- جائزة سعفة أفضل تصوير لفيلم يعرض لأول مرة: ذهبت إلى البلجيكي لوكاس دونت عن فيلم "جيرل / فتاة".

- جائزة أفضل فيلم قصير: للأسترالي تشارلز ويليام عن فيلم "آول زيس كريتشرز/ كل هذه المخلوقات".