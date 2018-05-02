هزاع بن زايد يشهد ختام "شاعر المليون"

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ختام البرنامج الشعري الثقافي " شاعر المليون" بموسمه الثامن وذلك بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي .

و قال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة : " شهدنا ختام الموسم الحالي من البرنامج الشعري الثقافي شاعر المليون.. مهرجان من الإبداع الصافي الذي ينهل من معين الاصالة ليؤكد أن جيل الشباب أمين على لغة الأجيال و قادر على نقل مشاغل حاضره و تقديم صورة مشرقة لإرث الأجداد.. مبروك لكل من شارك ولمن فاز أجمل التهاني"

وقد فاز الشاعر السعودي نجم الأسلمي بلقب حامل البيرق شاعر المليون في موسمه الثامن.