رائعة جديدة لحمدان بن محمد تتغنّى بالمحبة والجمال

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أمس، قصيدة وجدانية غنية بالمفردات والصور البديعة المعبرة عن التعلق بالمحبوب وهيام القلب به، وقد أرفق سموه القصيدة المنشورة بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يلقي أبياتها بصوته بينما يقود سيارته.

وتحفل أبيات هذه الرائعة الجديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمعاني الرقيقة والصور البديعة التي يبين معها سموه أن المحبوب قد استقر في أعماق القلب والوجدان، إذ وصفه بأروع التشابيه والعبارات، موضحاً أن لنظراته وقع السيوف في تأثيرها.

كما أفاض سموه في ذكر جماليات وقيمة الوفاء لمن نحب، وضرورة التمسك على الدوام بالتواضع وخفض الجناح والخلق الحسن، لكون ذلك طريق وسبيل نيل لطف الله سبحانه وتعالى، ومحبة الناس.

ما عَـنّه صْدود وَصل الزين ما عَـنّـه

لو كان قاسي وقلبي مِرتـجي عَطـفه

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رموشه سيوف مـوتٍ جات مِسْتَـنّـه

منها عروقي وَرا الاضـلاع مِنْـشَطفه

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يا نـاويٍ تخطف القلب اش تَبي منّه

تـراه بَيْـموت لو حاوَلـت في خَطـفه

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القـلب مثل الزهَــر لازم تَعَــرف انّــه

يـمـوت في كَـف قَـطّـافه بَعَد قَـطفه

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إلطـف تَرى فـي كِـتاب الله والسنّـه

من تاب يَكسيه رَب البيت من لُطْفَه

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والكِـبر صَاحِـبْه ماهو يدخـل الجنّـه

كيف يْتكـبّر وهو مـخلوق من نُـطفه

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سِكَـنت فـي خافقي والله له الـمِنّــه

قم وَلّع الشوق في الخفّاق والاّ اطْفَه

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