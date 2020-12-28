«الشنطة».. «حدوتة مصرية» تجري أحداثها في دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يكن المؤتمر الصحافي الخاص بالفيلم المصري «الشنطة»، الذي أقيم أمس الأول، في فندق راديسون بلو بمنطقة الخليج التجاري بدبي عادياً، حيث نجح طاقم الفيلم فيه في إضفاء «مسحة كوميدية» على الأجواء، ليحرروه من طابع الجدية، بعد أن غلفوه بالبساطة، راسمين الابتسامة على وجوه الجميع، في وقت اقتبسوا فيه بعضاً من ملامح شخصياتهم التي يؤدونها في الفيلم الكوميدي، الذي يجري تصويره حالياً بين جنبات دبي، ليبدو أن العمل الجديد أشبه بـ«رحلة يزور فيها المتفرج دبي»، وفق ما قالته الفنانة شيرين، التي حضرت المؤتمر إلى جانب الفنان بيومي فؤاد والإماراتي أحمد عبدالرزاق، والسورية ديما حايك، وشريف الدسوقي، والمنتج صفوت غطاس، والمخرج أحمد البدري.

حكاية

«أحداث الفيلم تدور في دبي، وحكايته بالكامل كتبها السيناريست تامر عبدالمنعم أثناء وجوده في دبي»، بهذا التعبير بدأ المنتج صفوت غطاس حديثه في المؤتمر، معبراً عن سعادته بالوجود في «دانه الدنيا»، قائلاً: «الفيلم ينتمي إلى الكوميديا، وأحداثه تتوزع بين دبي والقاهرة، وفيه استعنا بنجوم من الإمارات وعلى رأسهم الفنان أحمد عبدالرزاق، ويشارك فيه أيضاً الفنانة السورية ديما حايك، بالإضافة إلى نجومه بيومي فؤاد وشيرين، ما مكننا من تقديم توليفة عربية متكاملة في هذا العمل». غطاس أكد في رده على سؤال لـ«البيان» أن «الفيلم سيعرض في يناير المقبل في صالات السينما».

المؤتمر لم يكن يمضي من دون أن يظهر الفنان بيومي فؤاد خفة دمه، حيث أكد سعادته بالوجود في دبي. وقال: سعيد بمشاركتي في هذا العمل الذي يصور في دبي، وأتمنى أن يحقق ما يستحقه من نجاح، عند عرضه.

تحديات

على ذات الدرب، مضت الفنانة شيرين، التي لم تتخلَّ في المؤتمر عن ضحكتها، حيث أشارت إلى أن الشنطة سيقدم دبي بصورتها الفريدة، قائلة: سيشعر المتفرج بأنه عاش رحلة جميلة زار فيها دبي، واطلع على معالمها. وقالت: إن لم يكن المنتج جريئاً، فلن يكون هناك فيلم، وهذه ميزة يمتلكها المنتج صفوت غطاس، الذي عملت معه في العديد من الأعمال. أما المخرج أحمد البدري فلخص حكاية الفيلم بالقول: لدى كل واحد منا شنطة مليئة بالأسرار، يحرص على عدم البوح بها.

من جانبه، أكد الفنان الإماراتي أحمد عبدالرزاق، ل"البيان"، أن هذه المشاركة تعد إضافة لمسيرته الفنية، وقال: سبق لي أن عملت مع الفنان بيومي فؤاد في مسلسل «واتساب أكاديمي» (2013)، موضحاً أنه يلعب في الفيلم شخصية تاجر خليجي. وقال: عبر هذه الشخصية سأدخل السينما المصرية، وبلا شك فإنه شرف لي أن أكون ضمن هذه الكوكبة من النجوم، وأضاف: هناك مجموعة من الأفكار والأفلام التي نتفاوض عليها حالياً، والتي ستبقيني على تواصل دائم مع السينما المصرية.

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