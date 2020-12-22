"صاحب المقام".. ممنوع من دخول السينما بمصر

المصدر: دبي - غسان خروب

بدا طريق فيلم "صاحب المقام" للمخرج محمد مدحت العدل، نحو صالات السينما متعثراً، بعد اصطدامه بـ "مطب" غرفة صناعة السينما، التي منعت انطلاق عروضه في الصالات.

وبررت غرفة صناعة السينما قرارها بأن صناع الفيلم اختاروا المنصات الرقمية لعرض الفيلم قبل صالات السينما، الأمر الذي أثار غضب نجمته يسرا، والتي عبرت عن استيائها من القرار، قائلة إنها "لا تفهم سبب اعتراضهم على دخول الفيلم إلى الصالات".

وأوضحت يسرا أن فيلم "صاحب المقام" فيلم سينمائي من الأساس، وأنه صنع من أجل السينما وليس للمنصات"، مشيرة إلى أن الحالة التي خلقتها "كورونا" هي التي أجبرت صناعه على التوجه نحو المنصات، وهو الرأي الذي شاكرها فيه المخرج محمد مدحت العدل، الذي أكد عبر صفحته على الفيسبوك، ان الجائحة كانت السبب الرئيسي في توجههم نحو المنصات الرقمية، عارضا في الوقت ذلته الأسباب التي ابدتها غرفة صناعة السينما لمنع الفيلم. وقال: "غرفة صناعة السينما رفضت عرض فيلم "صاحب المقام" في دور العرض "حتى ولو نسخة واحدة"، بحجة إنها لا تشجع المنتجين على بيع أفلامهم للمنصات، وبعدها تعرض في الصالات".

حالة الجدل التي اثارها قرار المنع، أجبر غرفة صناعة السينما على الخروج عن صمتها، لتؤكد على لسان المنتج هشام عبد الخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، ان القرار جاء بسبب "تأثر الصناعة كلها"، حيث بين في تصريحات له "وجود اتفاق على وجود اتفاق على عدم تحويل دور العرض السينمائي لوسيلة عرض "درجة ثانية". وقال ان الغرفة لا ترضى ان تكون قاعات السينما وسيلة عرض درجة ثانية والمنصات ليست بديلة عن السينما".

من جانبه، سعى أحمد السبكي، منتج الفيلم، الى "تبريد" حدة الجدل، حيث ابدى خلال مداخلة له مع احدى البرامج التلفزيونية "ندماً" لاختياره العرض على المنصات الرقمية، وقال: " الغرض من عرض الفيلم على منصة رقمية لم يكن ماديا، وإنما بسبب ان موعده جاء خلال فترة الكورونا، والقاعات كانت خاوية".

يذكر أن الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج أحمد السبكي، إخراج محمد العدل، بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

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