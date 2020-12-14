فيلم مصري يحقق صفر إيرادات

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق الفيلم المصري " فيروس" فشلاً كبيراً في شباك التذاكر، حيث سجل صفر إيرادات ليقرر ملاك دور العرض والموزعون رفع الفيلم من دور العرض .

ويعد فيلم "فيروس" سابع الأفلام التي يتم طرحها بدور العرض السينمائي في زمن الكورونا، حيث كانت بداية عرضه من يوم 25 نوفمبر الماضي، وهو أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع والجرافيك.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية "حمزة"، ذلك الممثل شاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصيه مريبة ويحدث موقف معين فيجد نفسه مطاردا هو وأصدقاءه بسبب لعنة ما.

ويشارك في البطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، محمود جمعة، عبد الحميد منصور، جومانة فؤاد، سلمي المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد، ومن إخراج أسامة عمر.

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