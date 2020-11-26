انطلاق المهرجان المغاربي للفيلم في وجدة افتراضياً

المصدر: (وجدة - رويترز)

تحت شعار «وجدة.. ملتقى السينما المغاربية» انطلقت أول من أمس، الدورة التاسعة من المهرجان المغاربي للفيلم في مدينة وجدة بشرق المغرب والتي تقام افتراضياً هذا العام.

وتتنافس ستة أفلام على جوائز مسابقة الأفلام الطويلة بينها فيلمان مغربيان هما «من أجل القضية» للمخرج حسن بنجلون، و«مباركة» للمخرج محمد زين الدين.

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 12 فيلماً من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، أبرزها فيلم «دجال» للتونسي كريم بالرحومة، وفيلم «خرجت ولم تعد» للموريتانية مي مصطفى إخو.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثل عز العرب الكغاط (72 عاماً) الذي أثنى في كلمة مسجلة على حرص المهرجان على الاستمرارية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وسجلت المملكة المغربية أكثر من 336 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة حتى يوم الأربعاء الماضي و5539 حالة وفاة.

وبجانب عروض الأفلام عبر منصته الرقمية يقدم المهرجان ورش عمل في الإخراج وكتابة السيناريو والمكياج، إضافة إلى محاضرات لعدد من نجوم السينما المغربية مثل الممثلة عائشة بن أحمد والممثل ربيع القاطي.

ويستمر المهرجان الذي تنظمه جمعية (سيني مغرب) حتى التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري.

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