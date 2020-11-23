الشارقة للفنون تعلن عن الفائز بجائزة الملتقى التشاركي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن الفائز بجائزة «الملتقى التشاركي»، إحدى مبادرات مشروع «المحترف السينمائي» الذي يقام للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام.

وقد فاز بالجائزة وقدرها 200 ألف درهم إماراتي المخرج والكاتب الإماراتي عبد الله الكعبي عن سيناريو فيلمه «دموع الجمل» مقدمة من مؤسسة الشارقة للفنون ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) لتحويل السيناريو إلى فيلم روائي.

وفي هذا السياق قالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: «لطالما سعت المؤسسة من خلال برامجها الفنية والثقافية إلى دعم المواهب الناشئة إقليمياً ودولياً، وهو ما ظهر جلياً خلال السنوات الماضية عبر طرح المزيد من المبادرات والمشاريع المتصلة بالسينما والفن المعاصر والنشر والموسيقى».

وأضافت: «أطلقنا الدورة الأولى من الملتقى التشاركي في عام 2019 بهدف تحفيز ممارسات صناعة الأفلام في الإمارات العربية المتحدة، ليعود الملتقى مجدداً هذا العام بشكل موسع، حيث أضفنا عدداً من المبادرات التي ستساهم في دعم الإنتاج السينمائي المحلي».

مشروع المحترف

وتابعت: «إن مشروع المحترف السينمائي هو خطوة أخرى نخطوها نحو تمكين تلك المواهب الناشئة من الأدوات والمهارات التي من شأنها أن تساعدهم على تقديم صناعة سينمائية احترافية تصل بهم إلى العالمية، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل مع شريكنا في الصناعة السينمائية مدينة الشارقة للإعلام (شمس) على تحقيق ذلك، بما يعكس رؤيتنا المشتركة الداعمة لصناعة السينما في الدولة».

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): «سعدنا بشراكتنا مع مؤسسة الشارقة للفنون، عبر منصة الشارقة للأفلام، وقد كنا على الدوام نرى أن ما تقدّمه مؤسسة الشارقة للفنون من مبادرات ومشاريع ينسجم ويتناغم مع دور ورؤية (شمس) في دعم واحتضان المواهب وتدريبها، بما يسهم في توفير الفرص والأجواء المناسبة للشباب، كي ينطلقوا في أعمالهم ومشاريعهم الإبداعية في عالم الفن».

وأضاف: «مع الاختتام الناجح والمميز لفعاليات منصة الشارقة للأفلام، نجدها مناسبة للتعبير عن تقديرنا لجهود مؤسسة الشارقة للفنون، مع التأكيد على أن ما تحققه من نجاحات لافتة على الصعيد السينمائي، يشكل قيمة مضافة للمشهد الثقافي والفني والإبداعي في إمارة الشارقة».

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