«الضيف» على نتفليكس ابتداءً من ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

يُعرض فيلم الضيف، من إنتاج iProductions، وإخراج هادي الباجوري، على شبكة نتفليكس، وذلك بعد جولة ناجحة له في دور العرض والمهرجانات العالمية والعربية حول العالم، وحصوله 6 جوائز منها.

كان فيلم الضيف قد انطلق تجارياً في عدة عربية وحول العالم، منها لبنان والأردن والمغرب وتونس وهولندا وإستونيا، وشهد عرضه العالمي الأول، من خلال مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا، وفاز بجائزة الجمهور، كما شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ورفع لافتة كامل العدد، وكان الفيلم المصري والأفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان.

كما أنه سجَّل المشاركة الأولى تاريخياً للأفلام المصرية الطويلة، ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان، الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجاناً دولياً حول العالم، ويعرض سنوياً أكثر من 250 فيلماً طويلاً، و300 فيلم قصير وتحريك ضمن برامجه المختلفة.

وقد حصل الفيلم على 3 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، والذي افتتح الضيف فعاليات دورته الـ 46، وهي جوائز اختيار الجمهور، أفضل ديكور وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، للنجم ماجد الكدواني، بجانب جائزتي الجمهور من مهرجان تالين بلاك نايتس، ومهرجان مالمو للسينما العربية، وأفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي.

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