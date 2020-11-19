60 فيلماً عبر منصة «الشارقة للأفلام»

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

تشهد النسخة الثالثة من المهرجان السينمائي السنوي لمؤسسة الشارقة للفنون، انطلاق أكثر من 60 فيلماً قصيراً وطويلاً عبر «منصة الشارقة للأفلام»، إضافة إلى برنامج عام من الجلسات والورش.

وبرنامج المحترف السينمائي والجوائز، وتعرض أفلام منصة الشارقة للأفلام في دور السينما في الشارقة وعلى الإنترنت، وتستمر العروض في الفترة بين 14 و21 نوفمبر الجاري وفي المواقع التالية: سينما سراب المدينة والطبق الطائر وسينما سيتي آيماكس، مول زيرو 6.

ويضم برنامج عرض الأفلام أفلاماً لمخرجين ناشئين وبارزين من جميع أنحاء العالم. تقام العروض في مواقع مختلفة وعلى الإنترنت طيلة فترة المهرجان، وتتضمن أفلاماً مميزة حائزة جوائز، إضافة إلى العروض الأولى لأعمال سينمائية جديدة، وتتوافر التذاكر على منصة الشارقة للأفلام على الإنترنت، وفي شباك التذاكر في جميع مواقع العرض، وتبلغ قيمة التذكرة لكل عرض 20 درهماً.

جلسات نقاشية

إلى جانب برنامج عرض الأفلام، تحتضن النسخة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام مجموعة من الجلسات النقاشية والورش يديرها صنّاع أفلام وسينمائيون بارزون، ويمكن للجمهور حضورها بشكل شخصي في مواقع المؤسسة المخصصة لها، مع توفر إمكانية مشاهدتها على الإنترنت. وتغطي الورش عدداً من الموضوعات المتعلقة بصناعة الأفلام المعاصرة، وهي متاحة للجميع.

المحترف السينمائي

يعد المحترف السينمائي برنامجاً جديداً مهماً أطلقته مؤسسة الشارقة للفنون كجزء من النسخة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام، يوفر هذا البرنامج فرصاً لصنّاع الأفلام لأجل تطوير المشاريع الحالية والمستقبلية، وذلك بهدف تعزيز مهمة منصة الشارقة للأفلام المتمثلة في دعم ورعاية المواهب السينمائية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مطبوعات

أصدرت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها للنشر، مجموعة من الكتب والمطبوعات الجديدة لعام 2020، تتضمن دراسات عن كبار الفنانين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحوثاً فكرية ونقدية تتناول القضايا الملحة في الفن المعاصر، بالإضافة إلى المنشورات المتصلة بالمبادرات والفعاليات الفنية التي تنظمها المؤسسة.

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