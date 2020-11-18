«ڤوكس سينما» تطلق الموسم الشتوي للعروض السينمائية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ڤوكس سينما» الموسم الشتوي للعروض السينمائية في الهواء الطلق، والذي يتيح لعشاق السينما مشاهدة أفلامهم المفضلة في صالات خارجية، ومع تغيّر حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة في دبي، تعتبر هذه الفترة من العام مثالية للاستمتاع بتجربة سينمائية فريدة تحت أضواء النجوم.

وتتماشى تجربة السينما في الهواء الطلق مع التزام «ڤوكس سينما» بتقديم تجارب مبتكرة لزوارها تتجاوز توقعاتهم، ويمكن لعشاق ورواد السينما الاختيار بين صالتين للعروض السينمائية في الهواء الطلق، مجهزتين بأفضل التقنيات البصرية والصوتية لتحقيق تجربة سينمائية متكاملة. كما تتيح سينما الهواء الطلق تقديم الخدمات للزوار داخل الصالة، حيث يمكنهم الاسترخاء وطلب مأكولاتهم ومشروباتهم المفضلة من مقاعدهم. وتعرض الصالتان حالياً مجموعة من الإصدارات الجديدة تتضمن فيلم «الساحرات»، و«اللص الأمين»، و«جرينلاند»، و«طير الشحرور»، و«القوس الذهبي».



«غاليريا مول»

وتوجد سينما الهواء الطلق على سطح «غاليريا مول»، وتعتبر موقعاً مثالياً للراحة والاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة النجوم على الشاشة وفي السماء. ويمكن للزوار اختيار المقاعد التي تناسبهم من كراسي الهواء كبيرة الحجم أو المقعد المفرد، كما يمكنهم الترقية إلى تذاكر VIP والتمدد في أكواخ الكابانا. وتستضيف سينما الهواء الطلق في «غاليريا مول» نهاية كل أسبوع عروضاً خاصة بالأطفال (الجمعة والسبت 6:00 مساءً)، تتيح لمحبي السينما الصغار متابعة أحدث أفلام الرسوم المتحركة والحركة والمغامرات الخاصة بالأطفال.

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