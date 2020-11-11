«أثل» يحصد جائزة من مهرجان كلت السينمائي

المصدر: دبي - البيان

حصد الفيلم القصير «أثل» على جائزة من مهرجان كلت السينمائي الدولي في كلكتا في الهند. كما اختير رسمياً في عدد من المهرجانات الشهيرة في العالم ومنها: مهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، وجوائز بريزما للأفلام المستقلة بإيطاليا، ومهرجان امستردام ليفت أوف بهولندا.

وسبق لفيلم «أثل» أن حصل على العديد من الجوائز الأخرى ومنها: جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

كما اختير فيلم «أثل» رسمياً في العديد من المهرجانات ومنها: مهرجان مدريد السينمائي الدولي في اسبانيا، ومهرجان ليفت أوف بتورنتو بكندا، ومهرجان ARFF الدولي في أمستردام في هولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة، كما تم اختيار فيلم «أثل» رسمياً وتم ترشيحه لجائزة في مهرجان TINFF تورنتو السينمائي الدولي بكندا.

«أثل» إنتاج شركة توستر وشركة أناسي للإعلام وإخراج اليازية بنت نهيان. بطولة الفنانة حلا شيحة والفنان منصور الفيلي، وشارك في التمثيل أحمد الحوسني وحيدر اللامي، منتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، تصوير اليكس مرتلا، الفيلم توزيع شركة MAD Solutions.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز