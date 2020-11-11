«سيدة البحر» بدور العرض في السعودية

المصدر: دبي - البيان

بعد النجاح الكبير والإشادة التي حصل عليها من نقاد الفن في المحافل السينمائية العالمية، اختارت شركة توزيع الأفلام السعودية «سينيويفز» عرض فيلم «سيدة البحر» من «إيمج نيشن أبوظبي» في دور العرض بالمملكة ابتداءً من الأسبوع الحالي. والفيلم تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد أمين، وبطولة بسيمة حجّار، والممثّل أشرف برهوم.

وسيتمكن رواد السينما في المملكة من مشاهدة فيلم الكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، الذي يُعرض للمرة الأولى على شاشات السينما في أنحاء الرياض وجدة وتبوك وجيزان والمنطقة الشرقية.

وضمن الالتزام التام بإجراءات التباعد الاجتماعي، حضرت أمين أمس العرض الافتتاحي للفيلم في AMC سينما في الرياض برفقة نجمي الفيلم الممثّلة بسيمة حجّار والممثّل يعقوب الفرحان، وتعقب عرض الفيلم نقاش حواري عن الفيلم بين فريق العمل وعدد من أبرز المخرجين و النقاد السينمائيين السعوديين، بالإضافة لعشاق ورواد السينما المستقلة.

ويستكشف فيلم «سيدة البحر» الدور المتغير للمرأة في المجتمع من خلال قصة بطلة الفيلم «حياة»، وهي فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة تُقرر اختيار مصيرها وترفض أن تقدّمها قريتها إلى مخلوقات غامضة تعيش في مياه البحر المجاورة لقريتها. ويقدم الفيلم حكاية خيالية منسوجة باللونين الأبيض والأسود تتناول التبعات الاجتماعية والعائلية والشخصية لقرار بطلة القصة «حياة"» في تحدى التقاليد واختيار طريقها الخاص.

عُرض الفيلم لأول مرة في عام 2019 خلال فعاليات أسبوع مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وحصد جائرة فيرونا السينمائي للفيلم الأكثر إبداعاً. ومنذ ذلك الحين، عُرض الفيلم في أكثر من 10 مهرجانات حول العالم منها في لندن ولوس أنجلوس وقرطاج والقاهرة، وكان قد فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان سنغافورة.

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