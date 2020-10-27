عروض مهرجان الجونة.. فقر وتشرد

المصدر: الأقصر - د ب أ

يواصل مهرجان الجونة السينمائي في مصر فعاليات نسخته الرابعة بتقديم 23 فيلماً، ما بين روائي ووثائقي وقصير، تعالج قضايا النزعات الطائفية والتشرد والفقر.

ومن بين الأفلام التي تعرض ضمن فعاليات اليوم الفيلم اللبناني «نَفَس» من إخراج ريمي عيتاني، والذي يعرض ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم حول إبراهيم الذي يعيش في حي باب التبانة غير الآمن، إذ مازالت آثار الحروب الأهلية تمزق نسيجه المجتمعي. ويناضل إبراهيم من أجل حياة مسالمة، لكن قلة فرص العمل وسجله الإجرامي والنزاعات الطائفية والدينية تجعل مهمته شبه مستحيلة.

وفى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، يُعرض فيلم «إلى أين تذهبين يا عايدة» للمخرجة ياسميلا زبانيتش، وهو إنتاج مشترك للبوسنة والهرسك، والنمسا، ورومانيا، وهولندا، وألمانيا، وبولندا، وفرنسا، والنرويج.

وضمن برنامج الاختيار الرسمي (خارج المسابقة) يُعرض فيلم «أب» للمخرج سردان جولوبوفيتش، وهو إنتاج مشترك لصربيا، وفرنسا، وألمانيا، وسلوفينيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك.

وضمن برنامج العروض الخاصة، يُعرض فيلم «الصبي» للكوميدي والمنتج والكاتب والمخرج والملحن الموسيقي البريطاني الشهير شارلي شابلن.

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