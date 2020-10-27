معرض421 وسينما عقيل في سلسلة أفلام وثائقية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، عقد شراكة مع سينما عقيل لعرض سلسلة وثائقية من 3 أجزاء، بدايةً من 28 أكتوبر.

وسوف تعرض أفلام هذه السلسلة للجمهور عبر الإنترنت، وهي «توب العيرة» للمخرجة لين الفيصل، «عسل ومطر وغبار» للمخرجة نجوم الغانم، و«الحديث عن الأشجار» للمخرج صهيب جاسم البري.

ويواكب هذا الإصدار الثامن من برنامج الأفلام العامة دخول التعاون بين معرض421 وسينما عقيل عامه الخامس، حيث بدأ في أوائل عام 2016 بسلسلة من العروض المتنقلة الناجحة للغاية في الوسط الثقافي بأبوظبي. ومن خلال التزام تقديم السينما العربية المعاصرة إلى أوسع نطاق من الجماهير، يعود برنامج معرض421 وسينما عقيل اليوم في نسخة افتراضية.

وتتضمن نسخة خريف 2020 ثلاثة أفلام وثائقية تتاح للعرض مدة ثلاثة أيام يعقبها جلسة نقاش افتراضية مع مخرجي الأفلام تعرض وفقاً للتواريخ التالية: 28 أكتوبر و18 نوفمبر و9 ديسمبر، عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وسوف يعرض كل فيلم مدة ثلاثة أيام عبر Screeners، منصة البث الرقمي، بما يتيح للمشاركين المسجلين في المنصة متسعاً من الوقت للتفكير في كل عمل ومعاودة النظر فيه وتأمله، ويلي كل عرض مناقشة حية مع مخرج الفيلم.

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