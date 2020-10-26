سرديات غامضة في عروض ثالث أيام مهرجان الجونة

المصدر: الأقصر - د ب أ

واصل مهرجان الجونة السينمائي، فعاليات نسخته الرابعة، بـ 25 عرضاً لأفلام تسيطر على أحداثها الأساطير والسرديات الغامضة، بجانب القضايا الإنسانية.

ومن بين الأفلام التي تعرض ضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان، الفيلم المكسيكي الفرنسي «غابة مأساوية»، للمخرجة يولين أوليزولا، والذي يعرض ضمن برنامج تيار الرسمي (خارج المسابقة). وتدور أحداث الفيلم خلال عام 1920، وفي أعماق غابات المايا، على الحدود المكسيكية، حيث ينعدم القانون، وتكثر الأساطير، حيث يواجه مجموعة من العمال وحش زاتاباي الأسطوري في قلب الغابة.

وفى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، يعرض الفيلم الأذربيجاني، المكسيكي، الأمريكي «احتضار»، للمخرج هلال بيداروف، وتدور أحداثه حول شاب يحاول العثور على عائلته الحقيقية، والأشخاص الذين يحبهم، ويمنحون معنىً لحياته، وعلى مدار يوم واحد، يختبر سلسلة من الحوادث الغريبة، يفضي بعضها إلى موت بشر، أو تُعيد أخرى إلى الذهن، ذكريات خفية، وأحياناً تكشف عن سرديات غامضة.

أفلام وثائقية

وفى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، يعرض الفيلم الإيطالي الفرنسي الإسباني «لَّيْل»، للمخرج جيانفرانكو روسي. ويحاول الفيلم الإجابة عن سؤال بشأن مقدار الألم المُعاش المُشكِل لوجدان وهوية سكان الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق، تبدأ أحداث الفيلم، الذي صُور على مدى 3 سنوات على طول الحدود الفاصلة بين سوريا والعراق وكردستان ولبنان. ويعرض أيضاً، الفيلم الإيطالي الأمريكي اليوناني «صائدو الكمأ»، من إخراج مايكل دوّيك، وغريغوري كيرشاو.

وتجرى أحداث الفيلم في أعماق الغابات الواقعة في شمال غربي إيطاليا، حيث تبحث مجموعة من كبار السن، عن كمأ الألب الأبيض غالي الثمن، طيب الطعم.

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