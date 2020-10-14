«مالمو للسينما العربية» يوزع جوائزه ويغير موعد إقامته

المصدر: (مالمو - رويترز)

فاز فيلم «بيك نعيش» للمخرج التونسي مهدي برصاوي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته العاشرة، والتي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس، في السويد.

ويتناول الفيلم قصة زوج وزوجة يتعرض ابنهما للإصابة بالرصاص خلال هجوم إرهابي، ما يستدعي نقل كبد له، وبعد إجراء الفحوص اللازمة يكتشف الزوج أن الابن ليس ابنه، ما يحدث شرخاً في علاقته بزوجته لكن هذا لا يثنيه عن محاولة إنقاذ حياته.

وفي المسابقة ذاتها فاز السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه «ستموت في العشرين» بطولة مصطفى شحاتة وإسلام مبارك، فيما ذهبت جائزة السيناريو للمصرية الراحلة نادين شمس الدين عن فيلمها «لما بنتولد» إخراج تامر عزت.

وفازت التونسية نجلاء بن عبدالله بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «بيك نعيش»، كما فاز المصري محمد حاتم بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «لما بنتولد».

وحصد فيلم «الحديث عن الأشجار» للمخرج السوداني صهيب قسم الباري جائزة أفضل فيلم وثائقي إضافة إلى جائزة الجمهور.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز الفيلم المصري «والله تستاهل يا قلبي» للمخرجة لمياء إدريس، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «ثلاثة مخارج منطقية» للمخرج الدنماركي من أصل فلسطيني مهدي فليفل.

كما نوهت اللجنة بفيلمي «أمي» للبناني وسيم جعجع و«فخ» للمصرية ندى رياض.

وعقب مراسم توزيع الجوائز عرض المهرجان في الختام، الذي غاب عنه معظم صناع الأعمال الفائزة بسبب ظروف الطيران دولياً من جراء تفشي فيروس كورونا، الفيلم الجزائري «متاريس» للمخرج رشيد بن حاج.

وفي كلمته أعلن مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن تغيير الموعد الدوري للمهرجان الذي تأسس في 2011 ليقام سنوياً في شهر أبريل بدلاً من أكتوبر.

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