«الشارقة السينمائي» يعود إلى الجادة تزامناً مع «الهالويين»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تستعد ليالي الأفلام بالجادة لاستقبال موسم الهالويين مع باقة من الأفلام العائلية المرعبة في سينما السيارات الأولى من نوعها في الشارقة.

ومع قرب موعد الهالويين في الـ31 من أكتوبر، سيتم عرض باقة من أفلام الأشباح الملائمة لجميع أفراد العائلة، حيث تتضمن العروض فيلم الأنيميشن للأطفال «مونستر هاوس»، و«منزل الآنسة بيريجرين للأطفال المميزين» من إخراج تيم بيرتون، وفيلم الرعب الكوميدي «غووسبمبز».

كما يعود مهرجان الشارقة السينمائي الدولي وللمرة الثالثة على التوالي بخمسة عروض مميزة ضمن فعاليات ليالي الأفلام بالجادة، حيث سيتم عرض باقة الأفلام العربية المختارة بعناية والمخصصة للشباب ابتداءً من الثامنة مساء يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري. وتتضمن الأفلام التي يقدمها مهرجان الشارقة السينمائي الدولي كلّاً من «1-0»، للمخرجة المصرية الإماراتية ندى الأزهري، و«سالفة صورة» و«حدث ذات مرة في الصحراء» للمخرج الكويتي داوود شعيل. كما تضم قائمة الأفلام أيضاً «نقافة» للمخرج الإماراتي عبدالرحمن المدني، وفيلم «زينب» للمخرج البحريني محمد إبراهيم.

وتبدأ عروض الأفلام بمجمّع مدار بالجادة في منطقة مويلح بالشارقة في تمام الساعة الثامنة مساء كلّ يوم باستثناء أيام الجمعة، حيث يبدأ عرض ثنائيات الأفلام من السابعة والنصف مساءً.

وسيحظى روّاد السينما بتجربة مذهلة في منطقة زاد، الوجهة الجديدة لعشاق النكهات الغنية في الشارقة، التي تضم 18 منفذاً لبيع مختلف أنواع المأكولات الشهيّة.

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