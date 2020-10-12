5 أفلام عربية وأجنبية ضمن «الفنّ يجمعنا» اليوم

المصدر: الشارقة- البيان

تواصل الفعالية الاستثنائية «الفنّ يجمعنا»، التي تنظمها مؤسسة «فنّ» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات حتى 16 أكتوبر الجاري، الاحتفاء بالإبداعات السينمائية وصنّاعها، حيث سيكون الجمهور على موعد مساء اليوم الثلاثاء مع خمسة أفلام عربية وعالمية لمخرجين شباب، ستتولى عرضها منصة viemo فيمو للفيديو.

تنوّع وأفكار متميزة

وتضم قائمة الأفلام التي ستعرض من الساعة 5 وحتى 6 مساء: فيلم «الرصيد صفر» للمخرج الكويتي سيد عبد الله الرفاعي، الذي يتطرق على امتداد 5 دقائق للحديث عن الصراع، الذي يدور بين العقل والعاطفة.

وكيف يستغل بعض الأشخاص طيبة الآخرين لتحقيق غاياتهم ومآربهم، فيما سيحظى الجمهور بفرصة مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة ثنائي وثلاثي الأبعاد «أوبالي» (4 دقائق) لمجموعة من المخرجين الشباب، الذي يروي قصة فتاة شابة تحاول الوصول إلى مقهى في العاصمة باريس يحمل اسم الفيلم، لكنها تتفاجأ بأن الأزقة غُمرت بالمياه فتمضي برحلة يتخللها سيل من الأحداث.

سينما إماراتية

وسيكون عشّاق الفنّ السابع على موعد مع الفيلم الإماراتي «طعامة» (8 دقائق)، للمخرج الشاب عبد الله آل علي، الذي يستعرض فيه قصة طفل وحكاية ابتلاعه لنواة حبة تمر، حيث تسخر منه والدته بقولها: «لا تشرب الماء كي لا تنمو بداخل معدته شجرة».

صمت

في الوقت ذاته تعرض الفعالية الفيلم الإسباني الصامت «مويدرا» (9 دقائق) لمخرجه سيزار دياز ميلينديز، الذي يروي حكاية مخلوق خرافي يشبه السحلية وحظه العاثر، الذي أخرجه من الماء، لتبدأ رحلته في البحث عن مكان آمن يقيه من أشعة الشمس.

مواجهة

ومن جمهورية مصر العربية، وعلى امتداد 18 دقيقة، يجسد المخرج أيمن صقر، في عمله السينمائي «غالية» قصة الشابة غالية، التي تواجه السلطة الأبوية بعد وفاة زوجها، والآثار القاسية للنظرة الذكورية، لكن في ذات يوم تسألها ابنتها سؤالاً، يترك أثراً في داخلها بشكل كبير، ويمنحها القوة لمواجهة كلّ ما يحيط بها.

وسيكون الجمهور على موعد مع باقة مختارة من الأفلام التي ستعرض حتى يوم الجمعة المقبل على منصة الحدث.

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