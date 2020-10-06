بالفيديو.. توم كروز يحبس أنفاس جمهوره بتأدية مشهد خطير فوق قطار سريع

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار الفنان العالمي توم كروز إعجاب جمهوره وهو يؤدي مشهداً مثيراً وخطيراً في الجزء السابع Mission: Impossible franchise من سلسلته "المهمة المستحيلة".

وخاطر النجم العالمي بحياته من أجل أداء مشاهد المجازفات المستحيلة بنفسه دون الاعتماد على دوبلير.

وتمكن أحد المارة من التقاط مقطع فيديو مدهش لـ "توم كروز" جالسًا رفقة طاقم العمل والمصورين على متن قطار مسرع يعبر الجبال النرويجية، وبدا كروز سعيدًا بلقاء معجبيه ولوح لهم بلطف وبادلهم الابتسامات وسط دهشتهم وصراخهم المتواصل.

ويظهر "كروز" وطاقم العمل يرتدون بدلات سوداء بينما يوازنون أجسادهم على متن القطار المسرع بدعامات.

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