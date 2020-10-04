ورشة تعريفية عن كاميرات السينما

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، بالتعاون مع «كانون»، ورشة عمل مجانية، حول إتقان الجوانب الفنية والإبداعية للتصوير الرقمي، بهدف صقل خبرات المشاركين، والأخذ بها إلى المستويات الاحترافية.

تناولت الورشة، التي أُجريت عن بُعد، آليات الاستخدام الصحيح لتقنيات الكاميرات، وطرق التقاط الصور باحترافية، وقدمها «بول أتكينسون»، اختصاصي منتجات كانون، في أوروبا والمملكة المتحدة، ومسؤول فريق التدريب وإدارة المنتجات الجديدة في الأسواق، وسجل فيها أكثر من 180 مشتركاً من المهتمين والمختصين.

كما استعرض أتكينسون مجموعة متكاملة من كاميرات الفيديو الاحترافية المدمجة، وسلسلة EOS السينمائية، التي تساعد على فهم تقنيات كاميرات كانون وملحقاتها.

وقال شهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، نسعى من خلال هذه الورش التدريبية عبر الإنترنت، إلى دعم رواد الأعمال، وصقل المواهب الناشئة من الشباب، ومساعدتهم على تطوير خبراتهم وتنمية قدراتهم، من خلال توفير واستقطاب أهم الخبرات العالمية، وتقديمها لهم، وفق خطط مدروسة.

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