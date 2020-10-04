MAD Solutions تشارك بأربعة أفلام في مهرجان مالمو

المصدر: دبي - البيان

تشارك MAD Solutions بأربعة أفلام من توزيعها، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد (8 – 13 أكتوبر الجاري)، والأفلام المشاركة هي بين الجنة والأرض لنجوى نجار، شارع حيفا لمهند حيال، والفيلمان القصيران سلام للمخرجة زين دريعي، وبركات للمخرجة مانون نمور.

مهرجان مالمو للسينما العربية، هو أحد أهم المهرجانات العربية في أوروبا، ويعد منبراً للتعريف بالثقافة العربية في الدول الإسكندنافية، ويعرض ضمن مسابقاته الرسمية، حوالي 75 فيلماً، كما يغطي برنامج المهرجان، العديد من الاحتفاليات الخاصة، منها بانوراما خاصة بأفلام المرأة، وأخرى للهجرة ودول الشمال، ويعمل المهرجان على تنظيم ورش عمل وندوات، تتناول هموم وشؤون السينما، علاوة عن كونه ملتقى للناس، وللنخبة الثقافية العربية والسويدية خاصة من صناع السينما والنقاد والنجوم.

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