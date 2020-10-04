أميتاب باتشان ينضم إلى نادي "متبرعي الأعضاء"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

قبل نحو شهرين، خرج الممثل الهندي أميتاب باتشان على الملأ معلناً انتصاره على فيروس كورونا المستجد، الذي أجبره وعائلته على الدخول في "عزل صحي" دام لوهلة من الزمن.

آنذاك تحلى باتشان بالأمل الذي ساعده في الخروج منتصراً من معركة كورونا المستجد، ليعود مجدداً إلى مزاولة عمله "الأقرب إلى قلبه"، وأن يلتقي بمعجبيه وبأولئك الذين يتابعونه عبر حلقات برنامج "من سيربح المليون؟"، حيث يقضي جل وقته في التصوير، بمعدل 5 ساعات على الأقل يومياً، وفق ما قاله في إحدى تغريداته على تويتر، والتي أكد فيها على أن "كافة طاقم العمل ملتزم بالإجراءات الاحترازية".

حساب اميتاب باتشان على تويتر، لم يتوقف عند حدود تغريدة "عودته إلى من سيربح المليون"، وإنما تعددت تغريداته التي حملت بين ثناياها أملاً، ودعوة إلى الايمان، في وقت أطل فيه باتشان بتغريدة حملت صورته وقد توشح فيها بشريط أخضر اللون علق على صدره، ليكشف من خلالها "وصيته" التي حملت في طياتها قراره التبرع بأعضاء جسده بعد رحيله عن الدنيا، فيما بدا الوشاح الأخضر بمثابة دليل يشير إلى دعمه إلى قضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وانضمامه إلى نادي "متبرعي الأعضاء". باتشان وصف خطوته المفاجئة، بأنها "وفاء للأجداد في ذكرى الذين عاشوا في الزمان وتكريماً لهم ولحلول بركتهم الأبدية على العالم .. لا يتم الكشف عن الفعل .. هم يعلمون .. سوف يعلمون"، وفق ما جاء في تغريدة باتشان، الذي قال ايضاً: "أنا متبرع .. أرتدي الوشاح الأخضر".

باتشان، الذي يعد واحداً من أبرز نجوم بوليوود، يسير عبر قراره هذا على نسق ثلة من مشاهير بوليوود الذين سبقوه في الإعلان عن تبرعهم بأعضاء أجسادهم بعد الوفاة، معتبرين بأن خطوتهم هذه تعد دعماً لـ "القضية الإنسانية". قائمة نجوم بوليوود الذين ارتدوا الوشاح الأخضر تبدو طويلة، وفيها رسم الممثل عامر خان اسمه، وهو الذي تعهد بالتبرع بكافة أعضاء جسده للمنظمة الوطنية الهندية لزراعة الأعضاء والأنسجة، وكذلك الممثلة شبانه عزمي، والممثل المخرج نانا باتيكار، والسيناريست جاويد أختر، وكذلك المخرجة فرح خان، صاحبة فيلم "هابي نيو يير" الذي صورته قبل سنوات في دبي. كما ضمت القائمة ايضاً الممثلة بريانكا شوبرا التي تعهدت هي الأخرى بالتبرع بأعضائها، بعد مرورها بتجربة شخصية عانت خلالها إثر حاجة والدها للتبرع.

القائمة اتسعت لتشمل ايضاً كل من النجمة أيشواريا راي والممثلة سوناكشي سينها، والممثلة راني موخرجي، والفنان سونيل شيتي والذين سبق لهم الإعلان عن نيتهم التبرع بأعينهم بعد الوفاة.

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