دبي أوبرا تستضيف عرضين خاصين لأحدث أفلام النجم العالمي جاكي شان "فانغارد"

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف دبي أوبرا يوم الجمعة 9 أكتوبر عرضين خاصين لفيلم الحركة والتشويق "فانغارد" الذي يعود فيه النجم العالمي جاكي شان إلى الشاشة الكبيرة.

يحفل فيلم "فانغارد بالمغامرات المشوّقة في "مواجهة محمومة تحبس الأنفاس في شوارع دبي" بحسب توصيف الفيلم، وسيحظى مشاهدوه بتجربة العرض المميّزة التي تقدّمها دبي أوبرا ضمن أجواء سينمائية فريدة من نوعها.

ويقوم جاكي شان في الفيلم، الذي تم تصوير مشاهده في دبي خلال شهر مارس 2019، بدور رئيس وكالة أمنية دولية تقدّم خدماتها لنخبة الشخصيات العالمية. وبعد احتجاز أحد عملائه رهينةً في أثناء احتفالات العام القمري الجديد في الحيّ الصيني بلندن، يقود شان عملية إنقاذ متسارعة الأحداث عبر أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

يظهر في "فانغارد" عدد من أشهر المعالم العمرانية الممهورة بتوقيع "إعمار"، بما فيها وسط مدينة دبي وبرج خليفة ودبي مول.

تعدّ دبي أوبرا الوجهة الترفيهية الأبرز في وسط مدينة دبي؛ وتضمّ مرافق عالمية المستوى، وتجهيزات صوتية متطوّرة، ومنافذ مميّزة لتناول الطعام والمشروبات، عدا عن تقديمها أرفع مستويات الخدمة التي تلبّي طموح عشّاق السينما.

ولتجربة استثنائية أكثر، يمكن للضيوف استبدال وجبات السينما الخفيفة التقليدية بأطباق من المأكولات الشهية المحضّرة خصيصاً لتلبية أذواقهم تُقدّم مع المشروبات الفاخرة.

تقدم دبي أوبرا عرضين خاصين لفيلم "فانغارد" يوم الجمعة 9 أكتوبر عند 5 و9:30 مساءً.

تتوفر التذاكر عبر موقع دبي أوبرا الإلكتروني: dubaiopera.com

أسعار التذاكر :

70 درهماً للتذكرة الفردية

125 درهماً: تذكرة + بوبكورن + مشروب

175 درهماً: تذكرة + بوبكورن + مشروبين + وجبة خفيفة

يذكر أن دبي أوبرا تطبق تدابير التباعد الاجتماعي وتعليمات السلامة على نحو صارم لضمان سلامة وراحة العملاء خلال العرض.

وتشمل التدابير الأخرى تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي على شباك التذاكر وداخل صالة العرض، وخفض السعة الاستيعابية. ويُنصح بشراء التذاكر عبر الإنترنت لتقليل التواصل المباشر.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز