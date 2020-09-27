«بيغينينغ» يحصد أبرز جوائز مهرجان سان سيباستيان

المصدر: سان سباستيان - أ ف ب

فاز فيلم «بيغينينغ» للجورجية ديا كولومبيغاشفيلي، أول من أمس، بأبرز مكافآت مهرجان سان سيباستيان الدولي في إسبانيا، بعدما نال جائزة الصدفة الذهبية لأفضل فيلم، وجوائز أفضل مخرج وممثلة وسيناريو.

وقالت المخرجة الجورجية البالغة 34 عاماً «أشكر لجنة التحكيم على هذا اليوم الرائع المذهل. هذا يعني لي الكثير، إنه لشرف كبير». وكان مقرراً عرض هذا العمل الدرامي المتمحور حول حالات التطرف الديني في جورجيا، في مهرجان كان السينمائي بدورته، التي ألغيت هذا العام بسبب جائحة (كوفيد 19).

ونال «بيغينينغ» المكافأة الأبرز في المهرجان متغلباً على أعمال كانت من الأوفر حظاً في المسابقة الرسمية، بينها الكوميديا الدنماركية «درانك» للمخرج توماس فينتربرغ، والذي حصد نجومه الذكور الأربعة مجتمعين جائزة أفضل ممثل.

كذلك حصدت الممثلة الجورجية إيا سوخيتاشفيلي جائزة أفضل ممثلة، من دون تمكنها من الحضور شخصياً لتسلمها بسبب القيود المفروضة على السفر إلى إسبانيا لمكافحة تفشي الوباء.

كما أن فيلم «سين سيناس بارتيكولاريس» للمكسيكية فرناندا فالاديز، الذي يعالج قضية المهاجرين، الذين قضوا لدى محاولتهم عبور الحدود إلى الولايات المتحدة، نال جائزة أفضل فيلم أمريكي لاتيني لهذا العام.

ومهرجان سان سيباستيان أهم حدث من نوعه للأعمال السينمائية الناطقة بالإسبانية. وكانت لجنة التحكيم هذا العام برئاسة الإيطالي لوكا غوادانيينو.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز