«فانغارد» في ريل سينما غداً

المصدر: دبي - البيان

تستضيف «ريل سينما» في دبي مول، و«فارس فيلم»، العرض الإقليمي الأوّل لفيلم الحركة «فانغارد»، يوم غدٍ الاثنين، ويعد الفلم أحدث تعاون بين المخرج الناجح ستانلي تونغ، والنجم العالمي جاكي شان.

وتبدأ العروض الرسمية للفلم، في جميع الصالات المحلية والإقليمية، في 8 أكتوبر المقبل، حيث تظهر الإمارة في بعض مشاهد الفيلم، المليء بالتشويق والحركة، وتبرز العديد من أشهر معالمها».

وفي الفيلم، يقود جاكي فريقاً مدرباً على درجة عالية من التدريب، في رحلة بلا هوادة في جميع أنحاء العالم، تبلغ ذروتها في دبي، بتشويق لم يسبق له مثيل من قبل، حيث تنتهي في شوارع دبي والأكواريوم داخل دبي مول. وتم التصوير في مختلف المواقع في دبي، قبل أكثر من عام.

تعليقاً على الحدث، قال أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة المنتدب إعمار العقارية (ش.م.ع.): «ظهور بعض الوجهات والمعالم السياحية الرئيسة في هذا الإنتاج السينمائي الضخم، لهو دليل آخر على مركز دبي، ضمن أكثر المدن شهرة، ومصدر إلهام للفنانين والمنتجين السينمائيين من العالم كلّه».

بنية تحتية

كما علّق جمال الشريف الرئيس التنفيذي للجنة دبي للسينما والتلفزيون، بمناسبة العرض الأول قائلاً: «نحن مسرورون بانطلاق فيلم جاكي شان «فانغارد» في الإمارات، بعد تصويره في دبي، باستخدام بنية تحتية سينمائية فائقة الحداثة». وأضاف: «نوّد أن نشكر جميع شركائنا لدعمهم «فانغارد»، بما في ذلك شرطة دبي، ولجنة أمن الفعاليات، وجميع الهيئات الحكومية والخاصة الأخرى. ونحن نتطلع لمشاهدة دبي، والنجم جاكي شان، على شاشات السينما في جميع أنحاء العالم».

وفي هذه المناسبة، قال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: «نحن حريصون على التعاون، وتقديم التسهيلات لكافة الجهات التي تنفذ المشاريع الداعمة لإمارة دبي، ومنها الإنتاج السينمائي».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز