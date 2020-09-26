موضة تعدّد الأجزاء تغزو السينما المصرية

المصدر: القاهرة- البيان

استغلالاً لنجاح بعض الأعمال السينمائية، التي تم تقديمها خلال السنوات الماضية، وحققت إيرادات قياسية وجماهيرية واسعة، تعتزم أكثر من شركة منتجة تقديم أجزاء جديدة من هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة، في خطوة تكشف حرص غالبية المنتجين على اللعب على المضمون دون الدخول في مغامرة تقديم أفلام جديدة.

أول هذه الأعمال التي ستخرج للجمهور في جزء جديد فيلم «الفيل الأزرق»، الذي حقق الجزء الأول والثاني منه أكثر من 130 مليون جنيه إيرادات، ما دفع بطله كريم عبدالعزيز، للتعاقد على تقديم على الجزء الثالث من العمل، الذي شارك في بطولة أجزائه السابقة كل من خالد الصاوي ونيللي كريم ودارين حداد.

بدلة تامر

وينضم للقائمة فيلم «الممر» الذي حقق إيرادات تقترب من الـ 80 مليون جنيه في موسم عرضه عيد الفطر 2019، من بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وإخراج شريف عرفه، حيث أعلن المنتج هشام عبدالخالق، مؤخراً، تقديم جزء ثان من «الممر» دون كشف أي من تفاصيله.

أيضاً ينوي الفنان تامر حسني تقديم الجزء الثاني من فيلم «البدلة»، الذي حقق أكثر من 60 مليون جنية إيرادات، وكان من المفترض البدء بالجزء الثاني منه، لكن بسبب انشغال أبطاله تامر حسني وأكرم حسني في أعمال أخرى تأجل المشروع، الذي يحاول تامر إحياءه من جديد، حيث يعتبر أكثر المتحمسين له. وفيلم «البدلة» قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج محمد العدل.

ولاد رزق

وبعد تحقيق الجزء الأول والثاني منه إيرادات نحو 140 مليون جنيه، تعاقد أبطال فيلم «ولاد رزق» على تقديم جزء ثالث، حيث بدأت الشركة المنتجة التعاقد مع أبطال العمل. وقد شارك في بطولة «ولاد رزق 2» أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى، وهو من تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.

ويعتبر فيلم «كازابلانكا» للفنان أمير كرارة من الأفلام التي حققت إيرادات قياسية خلال الفترة الماضية، بعدما حقق 80 مليون جنيه إيرادات، الأمر الذي شجع مخرجه بيتر ميمي على تقديم جزء ثان منه، مؤكداً أن قصة العمل تسمح بوجود عمل آخر ممتد منه. وفيلم «كازابلانكا» من بطولة أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، وإنتاج وليد منصور وإخراج بيتر ميمي.

حريم كريم

ولم تكن الإيرادات وحدها السبب في تقديم جزء ثاني من العمل السينمائي، فهناك أفلام خرجت بشكل جيد للجمهور ومازال يتذكرها إلى الآن، كفيلم «حريم كريم»، الذي أعلن بطله مصطفى قمر تحضيره لجزء جديد من إنتاجه الشخصي. وشارك في بطولة الجزء الأول كل من ياسمين عبدالعزيز وداليا البحيرى وبسمة وريهام عبدالغفور وعلا غانم.

ويدور الحديث الآن عن عدد من الأفلام التي ينوي صناعها تقديم أجزاء جديدة منها كفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» لبطله محمد هنيدى، وفيلم «غبي منه فيه» للفنان هاني رمزي ونيللي كريم، وهي أفلام كوميدية حققت نجاحا كبيراً وقت عرضها.

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