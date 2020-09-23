دبي تعزّز مكانتها في قلب المشهد السينمائي العالمي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

على خريطة السينما العالمية، تواصل دبي تعزيز موقعها، لتصبح وجهة تصوير مرموقة، يقصدها صناع الأفلام، الذين وجدوا فيها «كل ما تشتهي عيونهم» من مواقع ترفل بالفخامة، وبنية تحتية قوية تلبي احتياجاتهم.

وها هي دبي تمضي في خطوة جديدة، كفيلة بفتح الآفاق أمام صناع الأفلام، ممن يتطلعون لتصوير مشاهدهم داخل الطائرات، لتكون بذلك أول مدينة في المنطقة تحتضن موقعاً متخصصاً في التدريب على الطيران، في وقت استقبلت فيه لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني نحو 474 طلب تصوير، منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو الماضي، بلغت قيمتها المادية نحو 55 مليون درهم.

في حديثه مع «البيان» أكد

جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سلطة دبي للتطوير رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي أن «دبي استطاعت خلال سنوات أن تؤسس لنفسها مكانة على الخريطة السينمائية العالمية، قائلاً: «ما يميز دبي هو قدرتها على التجدد، وتقديم خدمات تدعم قطاع الإنتاج السينمائي وصناعة المحتوى الإعلامي».

جذب الصناع

قدرة دبي على جذب صناع السينما، مكنتها من استقبال نحو 474 طلب تصوير، منذ بداية 2020 وحتى يوليو الماضي، وبحسب الشريف فقد بلغ إجمالي القيمة المادية لهذه الطلبات نحو 55 مليون درهم، مبيناً أن «لجنة دبي للإنتاج» أصدرت خلال العام الماضي 1478 طلب تصوير، بلغت قيمتها المادية 103.152.845 درهماً.

على صعيد آخر، أكد الشريف أن ما تتمتع به دبي من سحر جذاب، أسهم في تمكين اللجنة من إعداد مكتبة تشمل كل المواقع التي تتناسب مع تطلعات صناع الأفلام.

وقال: «مكتبتنا تضم مجموعة كبيرة من الفنادق، والحدائق والمواقع التي يمكن تطويعها، بما يتناسب مع رغبات صناع المحتوى والأفلام». وأشار الشريف إلى أن انضمام مركز «داينميك آدفانسد ترايننغ» إلى مكتبة مواقع اللجنة، يعد إضافة نوعية.

وقال: «ما يميز هذا المركز، هو توفيره لإمكانية تصوير كل المشاهد التي تتم داخل الطائرات وخارجها، وبالتالي أصبح بإمكان أي صانع أفلام أو محتوى إعلامي، إنجاز مشاهده في دبي، دون الحاجة لمغادرتها». وأكد أن وجود مثل هذا الموقع بدبي، يمنحها أفضلية على مستوى المنطقة.

خدمات كثيرة يوفرها مركز «داينميك آدفانسد ترايننغ» الواقع في منطقة دبي الجنوب، وبالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، والذي يعد ذراعاً استثمارية يتبع مجموعة خانصاحب للاستثمار، ويشتمل المركز الوحيد في الإمارات والمرخص من قبل هيئة الطيران المدني على أحدث أجهزة المحاكاة للتدريب على إجراءات السلامة والطوارئ بمجال الطيران لأطقم الطائرات وموظفي المقاولة الأرضية، ما يجعل منه موقعاً متفرداً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فتح الأبواب

وفي هذا السياق، قال عامر خانصاحب، المدير العام لمجموعة خانصاحب للاستثمار: «يسعدنا الانضمام إلى مكتبة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وفتح أبوابنا أمام صناع الأفلام لإنجاز ما يحلو لهم من مشاهد خاصة بالطيران، سواء كانت داخل الطائرة نفسها أو خارجها، أو كل ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة والطوارئ التي تتعلق بهذا الجانب».

وأشار إلى أن موقع المركز تم إعداده بطريقة تتناسب مع تطلعات صناع الأفلام ومن يرغب في التدريب على الطيران سواء من الناحية الواقعية أو النظرية. وقال: «داينميك آدفانسد ترايننغ»، هي أول منشأة من نوعها في المنطقة تقدم تدريباً خاصاً على إجراءات الطيران التجاري والخاص في مكان واحد.

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